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Боец ММА Джефф Монсон стал тренером хоккейного клуба

Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон стал тренером по физической подготовке МХК «Гранит‑Чехов», сообщает пресс‑служба подмосковной команды.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«В нашем тренерском штабе пополнение — тренером по физподготовке МХК “Гранит-Чехов” стал Джефф Монсон!

Рады приветствовать в наших рядах! Вместе — вперед к новым вершинам и победам!» — говорится в сообщении клуба на официальной странице в VK.

В 2013 году Монсон переехал в Россию и через пять лет получил российский паспорт. В прошлом году боец отказался от американского гражданства. В сентябре 2023 года Монсон был избран в парламент Республики Башкортостан.

19 июня Монсон принял ислам, а позднее заявил, что не будет менять имя.

«Я решил, что не буду менять имя. Мне дали его мои родители, они верили в меня и в мое имя. Я соблюдаю все каноны ислама, но мое имя останется прежним, без изменений», — приводит слова Монсона ТАСС.

За 27-летнюю карьеру в ММА Монсон провел 88 боев, в которых одержал 60 побед и потерпел 26 поражений. Также на его счету семь поединков в UFC, в которых он четыре раза победил соперников и потерпел три поражения.

В мае 2024 года 53-летний Джефф Монсон объявил о завершении спортивной карьеры.