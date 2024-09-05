Боец ММА Джефф Монсон стал тренером хоккейного клуба

«В нашем тренерском штабе пополнение — тренером по физподготовке МХК “Гранит-Чехов” стал Джефф Монсон!
Рады приветствовать в наших рядах! Вместе — вперед к новым вершинам и победам!» — говорится в сообщении клуба на официальной странице в VK.
В 2013 году Монсон переехал в Россию и через пять лет получил российский паспорт. В прошлом году боец отказался от американского гражданства. В сентябре 2023 года Монсон был избран в парламент Республики Башкортостан.
19 июня Монсон принял ислам, а позднее заявил, что не будет менять имя.
«Я решил, что не буду менять имя. Мне дали его мои родители, они верили в меня и в мое имя. Я соблюдаю все каноны ислама, но мое имя останется прежним, без изменений», — приводит слова Монсона ТАСС.
За 27-летнюю карьеру в ММА Монсон провел 88 боев, в которых одержал 60 побед и потерпел 26 поражений. Также на его счету семь поединков в UFC, в которых он четыре раза победил соперников и потерпел три поражения.
В мае 2024 года 53-летний Джефф Монсон объявил о завершении спортивной карьеры.