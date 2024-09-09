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«Хочу рекорд 100−0». Брат Хабиба рассказал о цели на карьеру

Чемпион Bellator в легкой весовой категории Усман Нурмагомедов прокомментировал итоги боя против россиянина Александра Шаблия.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Пресс-служба Bellator

Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей и во второй раз защитил чемпионский пояс в легком весе.

«План на бой заключался в том, чтобы драться. Я умею все — бороться, драться в стойке, бить ногами. Это была моя цель — показать миру, кто я такой, показать свое мужество. И думаю, я с этим справился. Я будущее этого спорта. Сейчас наш общий рекорд с Хабибом и Умаром 65−0, и мы хотим довести его до 100−0», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.

26-летний Усман Нурмагомедов является двоюродным братом бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Он выступает в Bellator с 2021 года. Всего на его счету в ММА 18 побед в 18 поединках.

28-летний Умар Нурмагомедов является родным братом Усмана Нурмагомедова. Он выступает в UFC с 2021 года. Всего на его счету в ММА также 18 побед в 18 поединках.

Хабиб Нурмагомедов выступал в UFC с 2012 по 2020 год и становился чемпионом организации в легком весе. В 2021 году он официально завершил карьеру и спустя год был введен в Зал славы UFC. Всего на его счету в ММА 29 побед в 29 поединках.