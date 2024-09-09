«Хочу рекорд 100−0». Брат Хабиба рассказал о цели на карьеру

«План на бой заключался в том, чтобы драться. Я умею все — бороться, драться в стойке, бить ногами. Это была моя цель — показать миру, кто я такой, показать свое мужество. И думаю, я с этим справился. Я будущее этого спорта. Сейчас наш общий рекорд с Хабибом и Умаром 65−0, и мы хотим довести его до 100−0», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.