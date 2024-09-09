Боец ММА Джефф Монсон заявил о планах жениться по нормам ислама

«Мы женимся с Екатериной по исламским обычаям в октябре. Решили, что обряд никаха проведем в одной из мечетей Уфы, городе, который я очень люблю. Мы предпочитаем нашу личную жизнь особо не выносить на публику. Про Екатерину могу лишь сказать, что она родом из Подмосковья, жила в Воркуте. Теперь мы вместе. Свадьбу с приглашениями гостей проведем весной 2025 года», — приводит слова Монсона РИА Новости.