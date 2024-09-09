Боец ММА Джефф Монсон заявил о планах жениться по нормам ислама

Боец смешанных единоборств Джефф Монсон сообщил, что в октябре состоится его женитьба по нормам ислама (никах) с девушкой по имени Екатерина, а официально свадьбу с приглашением гостей молодожены планируют весной 2025 года.
«Мы женимся с Екатериной по исламским обычаям в октябре. Решили, что обряд никаха проведем в одной из мечетей Уфы, городе, который я очень люблю. Мы предпочитаем нашу личную жизнь особо не выносить на публику. Про Екатерину могу лишь сказать, что она родом из Подмосковья, жила в Воркуте. Теперь мы вместе. Свадьбу с приглашениями гостей проведем весной 2025 года», — приводит слова Монсона РИА Новости.
В 2013 году Монсон переехал в Россию и через пять лет получил российский паспорт. В прошлом году боец отказался от американского гражданства. В сентябре 2023 года Монсон был избран в парламент Республики Башкортостан.
За свою 27-летнюю карьеру в ММА Монсон провел 88 боев, в которых одержал 60 побед и потерпел 26 поражений. Также на его счету семь поединков в UFC, в которых он одержал четыре победы и потерпел три поражения.
В мае 2024 года Джефф Монсон объявил о завершении спортивной карьеры.