Конор Макгрегор провел первый спарринг после травмы: видео

В июне Макгрегор должен был драться впервые после трехлетнего перерыва и встретиться с Майклом Чендлером на UFC 303, но за две недели до турнира ирландец снялся с поединка, сломав мизинец на ноге.
В социальных сетях Макгрегор опубликовал видео первого спарринга после восстановления от травмы.
Накануне глава UFC Дэйна Уайт сообщил, что Конор вернется в октагон в начале 2025 года.
Макгрегор провел последний на данный момент бой против Дастина Порье в июле 2021 года на турнире UFC 264. В этом поединке Конор потерпел поражение техническим нокаутом в результате перелома ноги. На его счету 22 победы и шесть поражений.