Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Конор Макгрегор провел первый спарринг после травмы: видео

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор готовится к возвращению в октагон после долгого перерыва.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

В июне Макгрегор должен был драться впервые после трехлетнего перерыва и встретиться с Майклом Чендлером на UFC 303, но за две недели до турнира ирландец снялся с поединка, сломав мизинец на ноге.

В социальных сетях Макгрегор опубликовал видео первого спарринга после восстановления от травмы.

Накануне глава UFC Дэйна Уайт сообщил, что Конор вернется в октагон в начале 2025 года.

Макгрегор провел последний на данный момент бой против Дастина Порье в июле 2021 года на турнире UFC 264. В этом поединке Конор потерпел поражение техническим нокаутом в результате перелома ноги. На его счету 22 победы и шесть поражений.