Магомед Анкалаев подписал новый контракт с UFC

«У Магомеда новая сделка, которой он очень доволен. Он заслуживает титульный бой», — сказал Абдель-Азиз ESPN.
В UFC Анкалаев провел 13 поединков, 10 из которых закончились победами, один был проигран, в одном судьи засчитали ничью, а еще один был признан несостоявшимся.
В данный момент у Анкалаева серия из 12 боев без поражений. Следующий поединок он проведет 26 октября на турнире UFC 308 в Абу-Даби. Соперником Магомеда будет австрийский боец сербского происхождения Александр Ракич.
Российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев проведет поединок с австрийским бойцом сербского происхождения Александром Ракичем на турнире UFC 308 в Абу-Даби. На счету Анкалаева 19 побед при одной ничьей и одном поражении в профессиональной карьере.
В качестве главного события UFC 308 запланирован бой за титул чемпиона UFC в полулегком весе, в котором должны встретиться действующий чемпион организации испанец грузинского происхождения Илия Топурия и бывший чемпион UFC в полулёгком весе американец Макс Холлоуэй.