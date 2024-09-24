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Магомед Анкалаев подписал новый контракт с UFC

Об этом сообщил менеджер российского бойца UFC Магомеда Анкалаева Али Абдель-Азиз.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: UFC Eurasia

«У Магомеда новая сделка, которой он очень доволен. Он заслуживает титульный бой», — сказал Абдель-Азиз ESPN.

В UFC Анкалаев провел 13 поединков, 10 из которых закончились победами, один был проигран, в одном судьи засчитали ничью, а еще один был признан несостоявшимся.

В данный момент у Анкалаева серия из 12 боев без поражений. Следующий поединок он проведет 26 октября на турнире UFC 308 в Абу-Даби. Соперником Магомеда будет австрийский боец сербского происхождения Александр Ракич.

Российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев проведет поединок с австрийским бойцом сербского происхождения Александром Ракичем на турнире UFC 308 в Абу-Даби. На счету Анкалаева 19 побед при одной ничьей и одном поражении в профессиональной карьере.

В качестве главного события UFC 308 запланирован бой за титул чемпиона UFC в полулегком весе, в котором должны встретиться действующий чемпион организации испанец грузинского происхождения Илия Топурия и бывший чемпион UFC в полулёгком весе американец Макс Холлоуэй.