В UFC назвали следующего соперника Петра Яна

«МРТ подтвердила разрыв крестообразной связки, разрыв мениска и травму паха. На завтра намечена операция. Ничто не может сломить меня. Я намерен как можно скорее вернуться еще более сильным, чем когда-либо прежде», — написал Ян в одной из соцсетей.