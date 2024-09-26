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В UFC назвали следующего соперника Петра Яна

Экс-чемпион UFC россиянин Петр Ян проведет следующий бой против бразильца Дейвисона Фигейреду, сообщает пресс-служба промоушена в одной из соцсетей.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Кадр из трансляции

Бой между Фигейреду и Яном возглавит турнир UFC Fight Night, который пройдет 23 ноября в Макао.

Напомним, бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян в марте перенес операцию на колене, после победы 10 марта над китайцем Сун Ядуном единогласным решением судей на турнире UFC 299.

«МРТ подтвердила разрыв крестообразной связки, разрыв мениска и травму паха. На завтра намечена операция. Ничто не может сломить меня. Я намерен как можно скорее вернуться еще более сильным, чем когда-либо прежде», — написал Ян в одной из соцсетей.

На счету 31-летнего Яна 17 побед в 25 профессиональных поединках. 36-летний Фигейреду провел в ММА 28 боев, одержав 24 победы при трех поражениях и одной ничьей. Он является бывшим чемпионом американского промоушена в наилегчайшем весе.