Конор Макгрегор устроил спарринг с игроком «Арсенала» прямо на поле: видео

Напомним, матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов прошел в Лондоне и завершился победой хозяев со счетом 2:0. Оба мяча в этой встрече были забиты в первом тайме после грубых ошибок основного голкипера парижан Джанлуиджи Доннаруммы. В первом случае вратарь ошибся на выходе и позволил Каю Хаверцу переправить мяч головой в ворота, а во втором итальянец пропустил после подачи со стандарта от Букайо Сака, не попав по мячу перчатками после отскока от газона.