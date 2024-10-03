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Конор Макгрегор устроил спарринг с игроком «Арсенала» прямо на поле: видео

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор посетил матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «ПСЖ» (2:0).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail

После матча Макгрегор вышел на поле стадиона «Эмирейтс», там он сфотографировался с некоторыми игроками «Арсенала» и устроил спарринг с одним из авторов забитого мяча Букайо Сака.

Напомним, матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов прошел в Лондоне и завершился победой хозяев со счетом 2:0. Оба мяча в этой встрече были забиты в первом тайме после грубых ошибок основного голкипера парижан Джанлуиджи Доннаруммы. В первом случае вратарь ошибся на выходе и позволил Каю Хаверцу переправить мяч головой в ворота, а во втором итальянец пропустил после подачи со стандарта от Букайо Сака, не попав по мячу перчатками после отскока от газона.

Ранее Макгрегор провел первый спарринг после травмы. В июне Конор Макгрегор должен был провести бой впервые после трехлетнего перерыва и встретиться с Майклом Чендлером на UFC 303, но за две недели до турнира ирландец снялся с поединка, сломав мизинец на ноге.

Последний раз экс-чемпион UFC в двух весовых категориях выходил в октагон в июле 2021 года против Дастина Порье на турнире UFC 264. В этом поединке Конор потерпел поражение техническим нокаутом в результате перелома ноги.