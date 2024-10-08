Олбани
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сын Кадырова вынес последнее предупреждение чеченским бойцам поп-ММА

Министр Чеченской Республики по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров в своем телеграм-канале осудил чеченских бойцов, участвующих в турнирах поп-ММА.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Ахмат"

«Обращаюсь к представителям Чеченской Республики, участвующим в поп-ММА. Ваша деятельность и поведение на ринге и за его пределами вызывают глубокую озабоченность и порочат честь нашего народа и веру, которой мы следуем. Несмотря на многочисленные предупреждения, вы продолжаете вести себя так, словно не осознаете последствий своих действий. Мы не можем оставаться равнодушными к тому, как ваше поведение подрывает уважение к нашему народу и культуре.

Я призываю всех представителей чеченской национальности, участвующих в поп-ММА, сосредоточиться на турнирах, которые соответствуют нашим традициям и культуре. Под руководством Главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова в регионе и за его пределами ведётся огромная работа по возрождению наших обычаев и духовному воспитанию подрастающего поколения. Вы своим поведением ставите под угрозу эти усилия и старания.

Это последнее предупреждение. Прекратите свою деятельность в поп-ММА, так как она противоречит нашим традициям и ценностям. В противном случае будут предприняты конкретные меры. Мы больше не можем терпеть подобное поведение», — написал Кадыров.

Ахмат Кадыров является старшим сыном главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. В мае этого года 18-летний сын Кадырова был назначен министром Чеченской Республики по физической культуре и спорту, а также стал президентом футбольного клуба «Ахмат».