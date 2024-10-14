Грузинский чемпион UFC заявил, что побил бы пикового Макгрегора

«ММА эволюционировали. Он был действительно хорош в стойке, но на земле он всегда был ужасен. Я бы побил пикового Макгрегора, в любое время и в любом месте. Здесь нет интриги, он мне не конкурент. Пусть продолжает пить свой виски», — сказал Топурия.