Грузинский чемпион UFC заявил, что побил бы пикового Макгрегора

«ММА эволюционировали. Он был действительно хорош в стойке, но на земле он всегда был ужасен. Я бы побил пикового Макгрегора, в любое время и в любом месте. Здесь нет интриги, он мне не конкурент. Пусть продолжает пить свой виски», — сказал Топурия.
Топурия стал чемпионом UFC в феврале 2024 года, победив нокаутом во втором раунде австралийца Александра Волкановски. Всего на его счету 15 поединков в ММА, в которых он одержал 15 побед (5 — нокаутом). 26 октября на турнире UFC 308 в Абу-Даби 27-летний грузинский боец проведет первую защиту своего титула против бывшего чемпиона Макса Холлоуэя.
В 2016 году Макгрегор стал первым в истории UFC чемпионом в двух весовых категориях — в полулегком и легком весе. Последний раз Макгрегор выходил в октагон в июле 2021 года. Тогда он потерпел поражение техническим нокаутом в бою с американцем Дастином Порье, получив перелом ноги. Восстановление от травмы заняло более двух лет.
Возвращение Макгрегора в октагон должно было произойти в этом году, но летом его поединок против Майкла Чендлера был отменен из-за травмы ирландца. Ожидается, что 36-летний Макгрегор в феврале 2025 года подерется с Дэном Хукером.