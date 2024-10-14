Джефф Монсон женился на россиянке по мусульманскому обряду

«Мы поженились по мусульманским обычаям в одной из мечетей Уфы 7 октября. Мы не выносим личную жизнь на публику, обряд венчания прошел скромно. Торжественную свадьбу планируем провести весной 2025 года», — передает РИА Новости слова супруги Монсона Екатерины.
По ее словам, они хотят завести одного ребенка. «Надеемся, что Бог подарит нам это счастье», — добавила Екатерина.
В 2013 году Монсон переехал в Россию и через пять лет получил российский паспорт. В прошлом году боец отказался от американского гражданства. В сентябре 2023 года Монсон был избран в парламент Республики Башкортостан.
За свою 27-летнюю карьеру в ММА Монсон провел 88 боев, в которых одержал 60 побед и потерпел 26 поражений. Также на его счету семь поединков в UFC, в которых он одержал четыре победы и потерпел три поражения.
В мае 2024 года Джефф Монсон объявил о завершении спортивной карьеры.