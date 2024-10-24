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Глава UFC Уайт заявил, что организация вернется в Россию

Об этом Дана Уайт сообщил на пресс-конференции перед турниром UFC 308, который пройдет в столице Объединенных Арабских Эмиратов.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Исполнительный директор UFC Дана Уайт на пресс-конференции в Абу-Даби ответил на вопрос о том, будет ли организация снова проводить мероприятия в России.

«Мой ответ — да. Но я пока не знаю, когда это произойдет», — сказал Уайт.

Турнир UFC 308 состоится 26 октября в Абу-Даби. Главным событием вечера станет бой за пояс чемпиона в полулегком весе между Максом Холлоуэем и Илией Топурией. Во втором главном поединке октагон разделят Хамзат Чимаев и Роберт Уиттакер.

Последний раз UFC приезжал в Россию в 2019 году. Тогда был проведен турнир UFC Fight Night 163. Он состоялся 9 ноября 2019 года в спорткомплексе «ЦСКА Арена» в Москве.