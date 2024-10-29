Чимаев поднялся на третье место в рейтинге среднего веса UFC

30-летний боец занимает третье место в рейтинге среднего веса. Выше него теперь только экс-чемпионы дивизиона Исраэль Адесанья и Шон Стрикленд. Роберт Уиттакер опустился на четвертую строчку. Действующим чемпионом UFC в среднем весе является южноафриканец Дрикус дю Плесси.
На турнире UFC 308 Чимаев победил Уиттакера болевым приемом в первом раунде. Во время поединка австралиец получил перелом челюсти.
Всего на счету Чимаева 14 поединков в профессиональном ММА, в которых он одержал 14 побед. Один из следующих поединков в UFC может стать для уроженца Чечни титульным.
Также в топ-15 рейтинга средневеков UFC дебютировал российский боец Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет. На турнире UFC 308 он нокаутом во втором раунде победил армянина Армена Петросяна.
Шара Буллет выиграл все четыре боя в UFC и теперь занимает в рейтинге среднего веса 14-е место.