Шара Буллет впервые вошел в рейтинг лучших бойцов UFC

26 октября Магомедов победил нокаутом представителя Армении Армена Петросяна. После победы россиянин расположился на 14-й строчке рейтинга среднего веса.
Чемпионом UFC в среднем весе является южноафриканский боец Дрикус дю Плесси. На третьем месте расположился ныне выступающий за ОАЭ экс-россиянин Хамзат Чимаев.
Шарабутдину Магомедову, который также известен как Шара Буллет, 30 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2017 году и в октябре 2023-го впервые выступил в UFC. Всего на его счету 19 побед и ни одного поражения в ММА (четыре из них — в UFC).
Шара Буллет отличается яркой внешностью — рыжие волосы и борода и бельмо на правом глазу. Магомедов получил травму глаза в 2016 году. Точно неизвестно, когда это случилось — на тренировке, в бою или из-за нагрузок. На лечение у Шарабутдина ушло полтора года, он перенес восемь операций, и ситуация стабилизировалась. Магомедов отмечает, что четко видит правым глазом.