Шара Буллет впервые вошел в рейтинг лучших бойцов UFC

Шарабутдину Магомедову, который также известен как Шара Буллет, 30 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2017 году и в октябре 2023-го впервые выступил в UFC. Всего на его счету 19 побед и ни одного поражения в ММА (четыре из них — в UFC).