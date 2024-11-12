ФНС заблокировала счета двух компаний Хабиба Нурмагомедова

1 июля Федеральная налоговая служба наложила арест на счета экс-чемпиона UFC. По данным СМИ, поводом для ареста стал долг спортсмена в размере 297 миллионов рублей. До этого налоговики закрыли несколько фирм Нурмагомедова из-за недостоверных сведений в официальных бумагах. 15 августа поступила информация о том, что боец закрыл все долги.