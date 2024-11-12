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ФНС заблокировала счета двух компаний Хабиба Нурмагомедова

Федеральная налоговая служба заблокировала счета организаций бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

По информации источника, речь идет о фирмах «Музей футбольного мяча» и «Фонд развития образования, спорта и социальных инициатив», в которых боец числился учредителем.

«Вероятно, из-за ошибок в сведениях и официальных бумагах. Фонд скрыл данные о своих учредителях в 2021 году. А музеем Хабиб рулил через НКО», — указано в сообщении.

1 июля Федеральная налоговая служба наложила арест на счета экс-чемпиона UFC. По данным СМИ, поводом для ареста стал долг спортсмена в размере 297 миллионов рублей. До этого налоговики закрыли несколько фирм Нурмагомедова из-за недостоверных сведений в официальных бумагах. 15 августа поступила информация о том, что боец закрыл все долги.

Последний бой Хабиб Нурмагомедов провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи на турнире UFC. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

Спортсмен провел в смешанных единоборствах (ММА) 29 поединков, в каждом из которых одержал победу. 22 октября 2023 года Нурмагомедов заявил, что оставил все, что связано с боями.