Джефф Монсон хочет стать депутатом Госдумы

«Планирую через два года стать депутатом Государственной думы РФ. Это очень важно для меня. Очень трудная работа, но интересная. В Башкортостане мы открыли 29 детских спортивных школ, центр реабилитации наркозависимых. Сейчас работаем над центром для людей, которые не имеют места жительства. Основная причина, почему хочу делать эту работу, — помогать людям, особенно детям. Не только в сфере спорта, но и на каждом уровне жизни. Это моя мечта и главная цель в жизни», — приводит слова Монсона «РИА Новости Спорт».