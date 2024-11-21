Джефф Монсон хочет стать депутатом Госдумы

«Планирую через два года стать депутатом Государственной думы РФ. Это очень важно для меня. Очень трудная работа, но интересная. В Башкортостане мы открыли 29 детских спортивных школ, центр реабилитации наркозависимых. Сейчас работаем над центром для людей, которые не имеют места жительства. Основная причина, почему хочу делать эту работу, — помогать людям, особенно детям. Не только в сфере спорта, но и на каждом уровне жизни. Это моя мечта и главная цель в жизни», — приводит слова Монсона «РИА Новости Спорт».
В мае этого года 53-летний Монсон объявил о завершении карьеры. За 27 лет в ММА он провел 88 боев, в которых одержал 60 побед и потерпел 26 поражений. Также на счету Монсона семь поединков в UFC, в которых он одержал четыре победы и потерпел три поражения.
В 2013 году Монсон переехал в Россию и через пять лет получил российский паспорт. В прошлом году боец отказался от американского гражданства. В сентябре 2023 года Джефф Монсон был избран в парламент Республики Башкортостан. В октябре 2024 года Монсон женился на россиянке по мусульманскому обряду.