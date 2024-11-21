Экс-чемпион UFC из России ударил китайского журналиста в печень

Петр Ян выступает в UFC с 2018 года. Всего на счету 31-летнего россиянина 22 поединка в ММА, в которых он одержал 17 побед (7 — нокаутом) при пяти поражениях. В июле 2020 года Ян завоевал титул чемпиона UFC, техническим нокаутом победив бразильца Жозе Альдо. В марте 2021 года он потерял чемпионский титул после дисквалификации за запрещенный прием в поединке американцем Алджамейном Стерлингом.