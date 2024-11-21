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Экс-чемпион UFC из России ударил китайского журналиста в печень

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян в преддверии поединка с бразильцем Дейвесоном Фигередо проверил на прочность китайского журналиста.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Репортер из Поднебесной захотел на себе ощутить мощь удара российского бойца и уговорил Яна пробить по корпусу.

Петр Ян выступает в UFC с 2018 года. Всего на счету 31-летнего россиянина 22 поединка в ММА, в которых он одержал 17 побед (7 — нокаутом) при пяти поражениях. В июле 2020 года Ян завоевал титул чемпиона UFC, техническим нокаутом победив бразильца Жозе Альдо. В марте 2021 года он потерял чемпионский титул после дисквалификации за запрещенный прием в поединке американцем Алджамейном Стерлингом.

Свой последний поединок Ян провел в марте этого года, единогласным решением судей победив китайца Сунь Дуна. Во время подготовки к поединку россиянин получил травму колена, из-за которой был вынужден перенести операцию на крестообразной связке и мениске.

В субботу, 23 ноября, Петр Ян в главном поединке турнира UFC Fight Night 248 в Макао встретится с 36-летним бразильцем Дейвесоном Фигередо. Россиянин занимает третье место рейтинга UFC в легчайшем весе, его соперник — пятое.