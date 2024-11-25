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Китаянка совмещает выступления в UFC с работой врачом

30-летняя китаянка Ши Мин совмещает работу специалиста по иглоукалыванию с выступлениями в UFC, ей удалось выиграть поединок, одним ударом нокаутировав соперницу.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail

Боец UFC Мин Ши одержала зрелищную победу на турнире в Макао.

30-летняя китаянка нокаутировала свою соотечественницу Сяоцань Фэн ударом ногой в голову, однако позже выяснилось, что сама Ши Мин работает врачом вне тренировок и поединков.

О её спортивных достижениях не знают и родители, Ши Мин никогда не рассказывала им, что занимается боями.

Отметим, что с 22-летней Сяоцань Фэн, как выяснилось впоследствии, всё хорошо. Она пришла в себя и никаких тяжёлых травм не получила.

Для Ши Мин эта победа стала третьей подряд в UFC. До этого два боя она выиграла судейским решением по итогам всей дистанции поединка.