Китаянка совмещает выступления в UFC с работой врачом

Боец UFC Мин Ши одержала зрелищную победу на турнире в Макао.
30-летняя китаянка нокаутировала свою соотечественницу Сяоцань Фэн ударом ногой в голову, однако позже выяснилось, что сама Ши Мин работает врачом вне тренировок и поединков.
О её спортивных достижениях не знают и родители, Ши Мин никогда не рассказывала им, что занимается боями.
Отметим, что с 22-летней Сяоцань Фэн, как выяснилось впоследствии, всё хорошо. Она пришла в себя и никаких тяжёлых травм не получила.
Для Ши Мин эта победа стала третьей подряд в UFC. До этого два боя она выиграла судейским решением по итогам всей дистанции поединка.