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Макгрегор сделал заявление после решения суда в деле об изнасиловании

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отказался признавать вину в изнасиловании, признав, что изменил своей жене.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Конор Макгрегор прокомментировал решение суда, ранее признавшего его виновным в деле об изнасиловании.

«Люди хотят ответа от меня, но мне нужно было время. Я знаю, что совершал ошибки. Шесть лет назад я не должен был отвечать на её провокации. Я должен был покончить с вечеринкой. Я не должен был изменять женщине, которую люблю больше всего на свете. Это целиком моя вина», — написал Макгрегор в социальных сетях.

«Как бы я ни сожалел о случившемся, все произошедшее той ночью было по обоюдному согласию, все свидетели поклялись под присягой. Я поручил своим юристам подать апелляцию», — написал экс-чемпион UFC.

Присяжные Высшего суда Дублина 22 ноября признали Макгрегора виновным, спортсмен должен выплатить жертве более 250 тысяч долларов в качестве компенсации. Гражданский иск был подан Никитой Ни Лаймхин, которая требовала возмещения ущерба за нападение, обвинив Макгрегора в изнасиловании в отеле Beacon в Дублине 9 декабря 2018 года. Позже ирландец заявил, что обжалует решение суда.

Последний поединок Макгрегора в UFC состоялся в июле 2021 года, тогда он досрочно проиграл американцу Дастину Порье. На счету ирландского бойца 22 победы и 6 поражений в смешанных единоборствах, ранее он владел чемпионскими поясами UFC в двух весовых категориях.