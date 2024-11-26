Макгрегор сделал заявление после решения суда в деле об изнасиловании

«Люди хотят ответа от меня, но мне нужно было время. Я знаю, что совершал ошибки. Шесть лет назад я не должен был отвечать на её провокации. Я должен был покончить с вечеринкой. Я не должен был изменять женщине, которую люблю больше всего на свете. Это целиком моя вина», — написал Макгрегор в социальных сетях.