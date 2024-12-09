Александр Емельяненко не поможет младшему брату в уголовном деле

Иван Емельяненко обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Как сообщил промоутер Владимир Хрюнов, от Емельяненко-младшего потребовали 500 тысяч рублей за закрытие уголовного дела после избиения мужчины в уличном конфликте.
«Только что разговаривал с Александром Емельяненко. Темой нашего разговора был суд его младшего брата. Потерпевшему нужно заплатить компенсацию порядка полумиллиона рублей. Я спросил у Александра, будет ли он в этом участвовать. Он сказал: “Нет”, — приводит слова Хрюнова РИА Новости.
«У Ивана решается вопрос, будет ли связан его приговор с лишением свободы. Он подрался с рецидивистом, будучи подготовленным спортсменом, нанес ему удар, от которого тот упал и тяжело повредил лицевую кость. У Ивана положительные характеристики. Мы все просим, чтобы Иван остался на свободе. Думаю, все получится. Объявление приговора у него 19 декабря», — добавил Хрюнов.
36-летний Иван Емельяненко провел несколько поединков в ММА и в боксе. Александру Емельяненко 43 года. Он не проводил поединки с мая 2023 года. Последний год он проходил реабилитацию в специальном центре в Ингушетии. Александр возобновил бойцовскую карьеру, подписав контракт с промоушеном National Fighting League (NFL). Он должен провести бой 21 декабря. В активе Александра 40 боев в профессиональных ММА, в которых он одержал 29 побед (20 нокаутом), 10 раз проиграл и один поединок свел вничью.
Федор Емельяненко, старший брат Александра и Ивана, возглавлял Союз ММА России с 2012 по 2018 год. Затем он был почетным президентом и председателем наблюдательного совета организации и снова возглавлял союз, покинув пост в августе 2023-го. Федор провел 48 боев по правилам MMA. В 40 поединках он победил, 7 раз проиграл. Еще один бой с его участием был признан несостоявшимся.