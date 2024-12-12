Царукян о бое с Махачевым: Калифорния — это армянская территория

На турнире UFC 311 Царукян и Махачев в пятираундовом бою сразятся за чемпионский пояс в легком весе. Российский и армянский боец UFC Арман Царукян признался, что был удивлен местом проведения реванша с россиянином Исламом Махачевым.
«90% зрителей будут поддерживать меня. Удивился ли я, что он согласился на бой в Лос-Анджелесе? Да, я был удивлен, потому что это не его территория. Мне казалось, он захочет подраться в Саудовской Аравии, Дубае или где-то еще, но не в Калифорнии, потому что Калифорния — это армянская территория», — сказал Царукян в эфире подкаста Ариэля Хельвани.
Согласно оценкам экспертов в США проживет от 500 тысяч до миллионов армян. Самая большая армянская община в стране находится в Лос-Анджелесе. В городе есть район Маленькая Армения. 150 тысяч армян проживает в северном пригороде Лос-Анджелеса Глендейле, что составляет 78% населения города.
Арман Царукян провел 25 боев в ММА и одержал 22 победы. На счету Ислама Махачева 26 выигрышей в 27 поединках. Ислам Махачев возглавляет рейтинг UFC вне зависимости от весовой категории. По количеству защит титулов 32-летний Махачев сравнялся с Хабибом Нурмагомедовым. В его активе 26 побед при одном поражении. 2 июня российский боец победил американца Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.