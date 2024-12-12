Царукян о бое с Махачевым: Калифорния — это армянская территория

«90% зрителей будут поддерживать меня. Удивился ли я, что он согласился на бой в Лос-Анджелесе? Да, я был удивлен, потому что это не его территория. Мне казалось, он захочет подраться в Саудовской Аравии, Дубае или где-то еще, но не в Калифорнии, потому что Калифорния — это армянская территория», — сказал Царукян в эфире подкаста Ариэля Хельвани.