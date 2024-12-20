Александр Емельяненко перед боем обратился к брату Федору

«Федор Емельяненко, приглашаю тебя на турнир NFL. Приходи посмотреть, как будет драться твой брат. Хотелось бы видеть его в турнире? Конечно, это же мой брат. Не понимаю этих вопросов. Вы многого о наших взаимоотношениях не знаете. Вам известно о поверхности. Никому не понятно, что там на самом деле происходит. Разберемся», — сказал Александр журналистам перед боем.
43-летний Александр Емельяненко не проводил поединки с мая 2023 года. Последний год он проходил реабилитацию в специальном центре в Ингушетии. Александр возобновил бойцовскую карьеру, подписав контракт с промоушеном National Fighting League (NFL). Он должен провести бой 21 декабря. В активе Александра 40 боев в профессиональных ММА, в которых он одержал 29 побед (20 нокаутом), 10 раз проиграл и один поединок свел вничью.
Федор Емельяненко, старший брат Александра, возглавлял Союз ММА России с 2012 по 2018 год. Затем он был почетным президентом и председателем наблюдательного совета организации и снова возглавлял союз, покинув пост в августе 2023-го. Федор провел 48 боев по правилам MMA. В 40 поединках он победил, 7 раз проиграл. Еще один бой с его участием был признан несостоявшимся.