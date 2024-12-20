Александр Емельяненко перед боем обратился к брату Федору

«Федор Емельяненко, приглашаю тебя на турнир NFL. Приходи посмотреть, как будет драться твой брат. Хотелось бы видеть его в турнире? Конечно, это же мой брат. Не понимаю этих вопросов. Вы многого о наших взаимоотношениях не знаете. Вам известно о поверхности. Никому не понятно, что там на самом деле происходит. Разберемся», — сказал Александр журналистам перед боем.