Авиакомпания США отреагировала на высадку Хабиба с самолета

Американская авиакомпания Frontier Airlines отреагировала на скандальный инцидент с участием российской легенды UFC Хабиба Нурмагомедова.
«Мы осведомлены об этом инциденте и проводим расследование», — сообщила пресс-служба Frontier Airlines в социальных сетях.
Хабиб был снят с рейса самолета Frontier Airlines якобы за отказ помогать пассажирам в случае ЧП на борту. Позднее Нурмагомедов сделал заявление о данном эпизоде.
«Женщина, которая подошла ко мне с вопросами, была очень груба с самого начала, хотя я и говорю прилично на английском и все понимаю, она все равно настаивала на том, чтобы снять меня с моего места. Какое было у нее основание для этого, расовое, национальное или что-то ещё, не могу точно сказать. Но после непродолжительного разговора она вызвала охрану и меня высадили из этого самолета, через 1,5 часа я сел в другой и отправился в пункт назначения. Я сделал все возможное, чтобы сохранить спокойствие и не поддаваться на провокацию. Думаю, людям нужно быть более добрее», — написал Нурмагомедов на своей странице в социальных сетях.
Предположительно, Хабиб вылетал в Лос-Анджелес на турнир UFC 311, который должен состояться в ближайшие выходные. На шоу в главном поединке чемпион в лёгком весе Ислам Махачев проведет реванш с Арманом Царукяном, а в соглавном бою сразится троюродный брат Хабиба Умар Нурмагомедов с обладателем титула в легчайшем весе Мерабом Двалишвили. И Махачев, и Умар были в тренировочном лагере с Хабибом.
Последний бой Хабиб Нурмагомедов провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи на турнире UFC. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC. Спортсмен провел в смешанных единоборствах (ММА) 29 поединков, в каждом из которых одержал победу.