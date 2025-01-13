Авиакомпания США отреагировала на высадку Хабиба с самолета

«Женщина, которая подошла ко мне с вопросами, была очень груба с самого начала, хотя я и говорю прилично на английском и все понимаю, она все равно настаивала на том, чтобы снять меня с моего места. Какое было у нее основание для этого, расовое, национальное или что-то ещё, не могу точно сказать. Но после непродолжительного разговора она вызвала охрану и меня высадили из этого самолета, через 1,5 часа я сел в другой и отправился в пункт назначения. Я сделал все возможное, чтобы сохранить спокойствие и не поддаваться на провокацию. Думаю, людям нужно быть более добрее», — написал Нурмагомедов на своей странице в социальных сетях.