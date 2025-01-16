Конора Макгрегора снова обвинили в изнасиловании

В июне 2023 года СМИ сообщили, что Макгрегор обвиняется в изнасиловании женщины в мужском туалете домашней арены «Майами Хит» после четвертого матча финальной серии НБА против «Денвер Наггетс». Как рассказал адвокат Ариэль Митчелл, боец поцеловал девушку и принудил к близости, затем она локтями отбилась от спортсмена и сумела сбежать.
Позднее стало известно, что Макгрегору не будут предъявлены обвинения из-за недостатка доказательств и противоречивости показаний. Несколько дней назад женщина, которая обвинила экс-чемпиона UFC изнасиловании, подала на него новый иск во Флориде.
Ранее суд в Ирландии признал Макгрегора виновным по делу о сексуализированном насилии, которое произошло в декабре 2018 года. Макгрегор вместе со своим другом Джеймсом Лоуренсом в Дублине склонил к половому акту свою знакомую Никиту Ни Лаймхин. Экс-чемпион UFC настаивал, что все было по обоюдному согласию. В ходе судебных разбирательств он также признался, что в тот день употреблял наркотики. Макгрегора обязали выплатить пострадавшей компенсацию в размере около €250 тысяч.
В конце июня прошлого года 36‑летний Конор Макгрегор должен был вернуться в UFC спустя три года, но его бой с американцем Майклом Чендлером был отменен.