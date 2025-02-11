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Грузин из UFC: Украина — мой второй дом. Там грустная ситуация

Боец UFC Роман Долидзе рассказал о своем опыте посещения Украины.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

С Украиной связано много воспоминаний в жизни бойца UFC. Там Долидзе получил высшее образование и начал свою карьеру в ММА, одержав шесть побед подряд на турнирах в Киеве.

«Это грустная ситуация. Моя карьера началась именно в этой стране. Я впервые приехал туда где-то в 2008-м, там я начал заниматься грэпплингом. Украина — мой второй дом. Я бывал там в 2014-м и 2022-м, чаще всего посещаю Одессу. Мне важно встречаться с местными людьми. И они уже очень устали и ждут, когда все закончится», — сказал Долидзе в интервью Home of Fight.

Долидзе проведет свой следующий бой 15 марта на турнире UFC Fight Night 254 против итальянца Марвина Веттори. Он — чемпион Мира и Европы по грэпплингу по версии FILA (UWW). Долидзе занимает 10-ю строчку официального рейтинга UFC в среднем весе.