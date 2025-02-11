Грузин из UFC: Украина — мой второй дом. Там грустная ситуация

«Это грустная ситуация. Моя карьера началась именно в этой стране. Я впервые приехал туда где-то в 2008-м, там я начал заниматься грэпплингом. Украина — мой второй дом. Я бывал там в 2014-м и 2022-м, чаще всего посещаю Одессу. Мне важно встречаться с местными людьми. И они уже очень устали и ждут, когда все закончится», — сказал Долидзе в интервью Home of Fight.