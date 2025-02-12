Хабиб Нурмагомедов подарил американскому тренеру квартиру в ОАЭ

Легендарный американский тренер по смешанным единоборствам Хавьер Мендес рассказал, что бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов купил ему квартиру в Дубае. О щедром подарке Хабиба рассказал в своем подкасте сам 54-летний Мендес, который также является тренером Ислама Махачева, Умара и Усмана Нурмагомедова.
«У Хавьера наконец-то появилось новое шикарное место с отличным освещением. Эти подкасты получат в десять раз больше просмотров», — сказал соведущий в последнем выпуске подкаста.
«Спасибо Хабибу, он подарил мне новую квартиру», — заявил Мендес.
Последний бой Хабиб Нурмагомедов провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи на турнире UFC. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC. Спортсмен провел в смешанных единоборствах (ММА) 29 поединков, в каждом из которых одержал победу.