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Хабиб Нурмагомедов подарил американскому тренеру квартиру в ОАЭ

Тренер Хавьер Мендес сообщил, что российский боец купил ему новую квартиру в Дубае.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Mike Roach/Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images

Легендарный американский тренер по смешанным единоборствам Хавьер Мендес рассказал, что бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов купил ему квартиру в Дубае. О щедром подарке Хабиба рассказал в своем подкасте сам 54-летний Мендес, который также является тренером Ислама Махачева, Умара и Усмана Нурмагомедова.

«У Хавьера наконец-то появилось новое шикарное место с отличным освещением. Эти подкасты получат в десять раз больше просмотров», — сказал соведущий в последнем выпуске подкаста.

«Спасибо Хабибу, он подарил мне новую квартиру», — заявил Мендес.

Последний бой Хабиб Нурмагомедов провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи на турнире UFC. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC. Спортсмен провел в смешанных единоборствах (ММА) 29 поединков, в каждом из которых одержал победу.