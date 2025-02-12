Хабиб Нурмагомедов подарил американскому тренеру квартиру в ОАЭ

Последний бой Хабиб Нурмагомедов провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи на турнире UFC. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC. Спортсмен провел в смешанных единоборствах (ММА) 29 поединков, в каждом из которых одержал победу.