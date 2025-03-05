«Отнялись ноги». Александр Емельяненко перенесет операцию

Российский боец ММА Александр Емельяненко попал в больницу с травмой позвоночника. Спортсмен пропустит около года.
«Кого-то огорчу, кого-то порадую, кому-то все равно будет. У меня разошлись позвоночные диски, вызвало грыжу, полностью передавило спинной мозг. Отнялись ноги. Доктор сказал, что после операции на реабилитацию у меня уйдет десять месяцев. Бой с Тарасовым отменяется или переносится на потом», — поделился боец в социальных сетях.
В 2024 году Емельяненко более полугода находился в реабилитационном центре «Иман» в Ингушетии. 29 марта россиянин должен был в Минске провести реванш с блогером Артемом Тарасовым.
Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо. В конце мая 2023 года спортсмен в рамках главного события турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве одержал победу болевым приемом во втором раунде над Евгением Ершовым.
В активе Александра Емельяненко 40 боев в ММА, в которых он одержал 29 побед (20 нокаутом), 10 раз проиграл и один поединок свел вничью.