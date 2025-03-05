«Отнялись ноги». Александр Емельяненко перенесет операцию

«Кого-то огорчу, кого-то порадую, кому-то все равно будет. У меня разошлись позвоночные диски, вызвало грыжу, полностью передавило спинной мозг. Отнялись ноги. Доктор сказал, что после операции на реабилитацию у меня уйдет десять месяцев. Бой с Тарасовым отменяется или переносится на потом», — поделился боец в социальных сетях.