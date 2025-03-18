Конор Макгрегор раскритиковал премьер-министра Ирландии

Накануне Конор Макгрегор встретился с Дональдом Трампом в Белом доме. Встреча была приурочена к дню святого Патрика — государственного праздника Ирландии. Во время пресс-конференции в Белом доме Макгрегор выступил с критикой нелегальной миграции, упомянув в своей речи в негативном ключе правительство Михола Мартина. Вскоре премьер-министра Ирландии обратился к Конору, сказав, что тот не представляет интересы соотечественников.
«Все доступные нам данные свидетельствуют о том, что нынешнее правительство Ирландии не оправдало ожиданий людей. За последние 10 лет Дублин превратился из одного из самых безопасных городов Европы в один из самых опасных. Мне очень грустно видеть, как человек, не являющийся жителем Ирландии, позволяет себе такие высказывания в адрес своих соотечественников. Я не буду говорить о нем лично, но мог бы высказать ему своё недовольство публично. Однако я хочу говорить о фактах, которые ясно показывают, что правительство не оправдало надежд народа Ирландии. Они не представляют интересы ирландцев», — приводит слова Макгрегора издание Belfast Telegraph.
В июне прошлого года 36‑летний Конор Макгрегор должен был вернуться в UFC спустя три года, но его бой с американцем Майклом Чендлером был отменен. Ирландец — первый в истории UFC двойной чемпион, владевший одновременно двумя поясами в разных весовых категориях — в полулегком и легком весе.