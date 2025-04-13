Волкановски — Лопес 13 апреля 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все о поединке

Сейчас чемпионский пояс в полулегком весе свободен, Топурия отказался защищать титул. Биться за него Волкановски будет с Диего Лопесом. Бразильский боец ММА моложе Алекса на 6 лет, ему 30. Это не такой опасный соперник, как Махачев или Топурия. При этом на счету бразильца уже больше 30 боев, он выиграл 26 поединков и 6 проиграл. В 2024 он провел три поединка, досрочно победил Юсуффа и выиграл у Иге и Ортеги решением судей. Лопес выше Волкановски — 180 см против 167. Лопес хорош и в стойке, и в борьбе, но перевести австралийца в партер — сложная задача. Плюс, всегда надо иметь в виду удары ногами от Волкановски.