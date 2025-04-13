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Волкановски — Лопес 13 апреля 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все о поединке

Сегодня, 13 апреля, Александр Волкановски встречается с Диего Лопесом. Начало поединка в 06:30 мск.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Алекса Волкановски уже можно назвать легендой UFC. Еще недавно он был королем октагона вне весовых категорий всего с одним поражением в 26 боях. Александр Великий трижды выходил победителем из поединков с Холлоуэем, был сильнее Корейского Зомби, четыре раза защищал титул в полулегком весе. Черная полоса для Волкановски началась, когда он поднялся в легкий вес. Сначала Алекс в феврале 2023-го проиграл Махачеву решением судей. В октябре того же года был реванш, и там уже случилась катастрофа. Волкановски пропустил удар ногой в первом раунде, дальше было добивание и нокаут. Не успев толком восстановиться, Алекс вышел на бой с Топурией в феврале 2024-го и снова проиграл нокаутом.

Сейчас чемпионский пояс в полулегком весе свободен, Топурия отказался защищать титул. Биться за него Волкановски будет с Диего Лопесом. Бразильский боец ММА моложе Алекса на 6 лет, ему 30. Это не такой опасный соперник, как Махачев или Топурия. При этом на счету бразильца уже больше 30 боев, он выиграл 26 поединков и 6 проиграл. В 2024 он провел три поединка, досрочно победил Юсуффа и выиграл у Иге и Ортеги решением судей. Лопес выше Волкановски — 180 см против 167. Лопес хорош и в стойке, и в борьбе, но перевести австралийца в партер — сложная задача. Плюс, всегда надо иметь в виду удары ногами от Волкановски.

Поединок пройдет в Майами и начнется в 06:30 по московскому времени. В прямом эфире бой покажут «Матч ТВ», «Кинопоиск» и Okko.

Букмекеры отдают предпочтение Волкановски. На победу австралийца можно поставить за 1,65, на Лопеса — за 2,34. Большинство экспертов считает, что бой завершится досрочно: на тотал раундов меньше 4,5 предлагают коэффициент 1,77.