Ислам Махачев потерял лидерство в рейтинге лучших бойцов UFC

Махачев выступает в UFC с 2015 года. На его счету 28 поединков в профессиональном ММА, в которых он одержал 27 побед (5 — нокаутом) при одном поражении. Ожидается, что Махачев до конца года проведет бой с Маддаленой за титул в полусреднем весе.