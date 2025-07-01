Ислам Махачев потерял лидерство в рейтинге лучших бойцов UFC

На минувших выходных на турнире UFC 317 в Лас-Вегасе Топурия завоевал титул UFC в легком весе, нокаутировав в первом раунде бразильца Чарльза Оливейру. Ранее 28-летний грузин был чемпионом UFC в полулегком весе, но в феврале этого года освободил титул и сменил дивизион.
Махачев, ранее занимавший первую позицию, опустился на второе место. 33-летний россиянин возглавлял рейтинг с ноября 2023 года — после второй защиты чемпионского пояса в легком весе в реванше с Александром Волкановски. В мае этого года Махачев освободил титул и перешел в полусредний вес. Вакантный пояс в итоге завоевал Топурия.
Рейтинг P4P UFC от 1 июля:
- Илия Топурия (Грузия)
- Ислам Махачев (Россия)
- Мераб Двалишвили (Грузия)
- Дрикус дю Плесси (ЮАР)
- Александр Пантожа (Бразилия)
- Александр Волкановски (Австралия)
- Магомед Анкалаев (Россия)
- Джек Делла Маддалена (Австралия)
- Том Аспиналл (Великобритания)
- Алекс Перейра (Бразилия)
Топурия выступает в UFC с 2020 года. На его счету 17 поединков в профессиональном ММА, в которых он одержал 17 побед (7 — нокаутом).
Махачев выступает в UFC с 2015 года. На его счету 28 поединков в профессиональном ММА, в которых он одержал 27 побед (5 — нокаутом) при одном поражении. Ожидается, что Махачев до конца года проведет бой с Маддаленой за титул в полусреднем весе.