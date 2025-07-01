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Ислам Махачев потерял лидерство в рейтинге лучших бойцов UFC

Чемпион UFC в легком весе Илия Топурия возглавил рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории (P4P), сместив с первой строчки россиянина Ислама Махачева.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
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Источник: РИА "Новости"

На минувших выходных на турнире UFC 317 в Лас-Вегасе Топурия завоевал титул UFC в легком весе, нокаутировав в первом раунде бразильца Чарльза Оливейру. Ранее 28-летний грузин был чемпионом UFC в полулегком весе, но в феврале этого года освободил титул и сменил дивизион.

Махачев, ранее занимавший первую позицию, опустился на второе место. 33-летний россиянин возглавлял рейтинг с ноября 2023 года — после второй защиты чемпионского пояса в легком весе в реванше с Александром Волкановски. В мае этого года Махачев освободил титул и перешел в полусредний вес. Вакантный пояс в итоге завоевал Топурия.

Рейтинг P4P UFC от 1 июля:

  1. Илия Топурия (Грузия)
  2. Ислам Махачев (Россия)
  3. Мераб Двалишвили (Грузия)
  4. Дрикус дю Плесси (ЮАР)
  5. Александр Пантожа (Бразилия)
  6. Александр Волкановски (Австралия)
  7. Магомед Анкалаев (Россия)
  8. Джек Делла Маддалена (Австралия)
  9. Том Аспиналл (Великобритания)
  10. Алекс Перейра (Бразилия)

Топурия выступает в UFC с 2020 года. На его счету 17 поединков в профессиональном ММА, в которых он одержал 17 побед (7 — нокаутом).

Махачев выступает в UFC с 2015 года. На его счету 28 поединков в профессиональном ММА, в которых он одержал 27 побед (5 — нокаутом) при одном поражении. Ожидается, что Махачев до конца года проведет бой с Маддаленой за титул в полусреднем весе.