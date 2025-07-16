В Махачкале неизвестные расстреляли чемпиона PFL Тимура Хизриева

Инцидент произошел около 23:40 по московскому времени во вторник, 15 июля, во дворе жилого дома на улице Даниялова в Махачкале. Двое неизвестных в масках подкараулили 29-летнего бойца и, когда он вышел из своего автомобиля Mercedes-Benz G-Class, со спины открыли по нему огонь из травматического пистолета. Момент нападения попал на камеры видеонаблюдения. По словам очевидцев, прозвучало около десяти выстрелов, а нападавшие после стрельбы выкрикивали оскорбления в адрес бойца и его семьи.