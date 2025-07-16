В Махачкале неизвестные расстреляли чемпиона PFL Тимура Хизриева

Инцидент произошел около 23:40 по московскому времени во вторник, 15 июля, во дворе жилого дома на улице Даниялова в Махачкале. Двое неизвестных в масках подкараулили 29-летнего бойца и, когда он вышел из своего автомобиля Mercedes-Benz G-Class, со спины открыли по нему огонь из травматического пистолета. Момент нападения попал на камеры видеонаблюдения. По словам очевидцев, прозвучало около десяти выстрелов, а нападавшие после стрельбы выкрикивали оскорбления в адрес бойца и его семьи.
После нападения злоумышленники скрылись на автомобиле Lada Priora в неизвестном направлении. В настоящее время их ищет полиция. В городе был объявлен план «Перехват». Возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия.
Хизриев был доставлен в больницу, где у него было зафиксировано пять ранений в области плеча, кисти и груди. Врачи стабилизировали его состояние, после чего он перенес операцию. Угрозы для жизни бойца нет.
Тимур Хизриев является воспитанником школы имени Абдулманапа Нурмагомедова — отца непобежденного чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. В профессиональном ММА он дебютировал в 2014 году и провел 18 поединков, в которых он одержал 18 побед (3 — нокаутом). Хизриев выступал в таких известных промоушенах как AMC Fight Nights, Bellator и PFL.
Свой последний поединок Хизриев провел 29 ноября 2024 года в Эр-Рияде, где единогласным решением судей победил англичанина Брендана Лафнейна. Благодаря этой победе он стал чемпионом PFL в полулегком весе.
По информации портала FightMatrix, Хизриев занимает 11-е место в рейтинге сильнейших бойцов ММА в полулегком весе и находится на втором месте среди бойцов, не выступающих в UFC.