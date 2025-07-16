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Стал известен следующий соперник Александра Волкова

Российский боец UFC Александр Волков свой следующий бой в промоушене проведет против бразильца Жаилтона Алмейды.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
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Источник: Reuters

Бой тяжеловесов должен состояться на турнире UFC 321, который пройдет 25 октября в столице ОАЭ Абу-Даби.

36-летний Волков (38−11) в декабре 2024 года проиграл Сирилу Гану раздельным решением судей, прервав серию из четырех побед кряду. Россиянин располагается на второй строчке официального рейтинга UFC в тяжелом весе. Чемпионом UFC в этой весовой категории является британец Том Аспиналл.

34-летний Алмейда (22−3) идет на серии из двух побед и занимает пятую строчку рейтинга UFC в тяжелом весе. В последнем поединке, который состоялся 18 января на турнире UFC 311, бразилец разделил октагон с представителем Молдовы Сергеем Спиваком. Бой завершился победой Жаилтона техническим нокаутом в первом раунде.