Стал известен следующий соперник Александра Волкова

Бой тяжеловесов должен состояться на турнире UFC 321, который пройдет 25 октября в столице ОАЭ Абу-Даби.
36-летний Волков (38−11) в декабре 2024 года проиграл Сирилу Гану раздельным решением судей, прервав серию из четырех побед кряду. Россиянин располагается на второй строчке официального рейтинга UFC в тяжелом весе. Чемпионом UFC в этой весовой категории является британец Том Аспиналл.
34-летний Алмейда (22−3) идет на серии из двух побед и занимает пятую строчку рейтинга UFC в тяжелом весе. В последнем поединке, который состоялся 18 января на турнире UFC 311, бразилец разделил октагон с представителем Молдовы Сергеем Спиваком. Бой завершился победой Жаилтона техническим нокаутом в первом раунде.