Стал известен следующий соперник Александра Волкова

34-летний Алмейда (22−3) идет на серии из двух побед и занимает пятую строчку рейтинга UFC в тяжелом весе. В последнем поединке, который состоялся 18 января на турнире UFC 311, бразилец разделил октагон с представителем Молдовы Сергеем Спиваком. Бой завершился победой Жаилтона техническим нокаутом в первом раунде.