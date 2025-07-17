Боец потерял гражданство РФ из-за оскорбления россиянина

По данным телеграм-канала Readovka, Джаев лишен гражданства РФ за «совершение действий, негативно влияющих на политическую и социальную стабильность страны».
Напомним, в мае 2024 года на турнире промоушена Hardcore FC, прошедшем в Москве, Рзаев победил россиянина Сергея Приходько. После этого он вступил в перепалку с другим бойцом лиги Артуром Кулинским, назвав его «русской свиньей», и попытался устроить драку. Позже азербайджанский боец принес извинения Кулинскому, а также отметил, что не хотел обидеть русский народ.
Позднее Федерация бокса России пожизненно отстранила бойца от участия в соревнованиях под эгидой организации.
«Обращаем внимание, что боец Рзаев Джавид Сейид Оглы отстранен от любого участия в спортивных и иных мероприятиях, проходящих под эгидой Федерации бокса России, пожизненно. Правоохранительные органы также продолжают проверку в отношении бойца, в том числе в части возможного участия в экстремистской деятельности», — говорится в сообщении Федерации бокса России в телеграм-канале.