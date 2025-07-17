Боец потерял гражданство РФ из-за оскорбления россиянина

Напомним, в мае 2024 года на турнире промоушена Hardcore FC, прошедшем в Москве, Рзаев победил россиянина Сергея Приходько. После этого он вступил в перепалку с другим бойцом лиги Артуром Кулинским, назвав его «русской свиньей», и попытался устроить драку. Позже азербайджанский боец принес извинения Кулинскому, а также отметил, что не хотел обидеть русский народ.