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Боец потерял гражданство РФ из-за оскорбления россиянина

Азербайджанский боец Джавид Рзаев лишился гражданства РФ после оскорбления российского бойца Артура Кулинского, сообщает телеграм-канал «Оперативные сводки».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
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Источник: Соцсети

По данным телеграм-канала Readovka, Джаев лишен гражданства РФ за «совершение действий, негативно влияющих на политическую и социальную стабильность страны».

Напомним, в мае 2024 года на турнире промоушена Hardcore FC, прошедшем в Москве, Рзаев победил россиянина Сергея Приходько. После этого он вступил в перепалку с другим бойцом лиги Артуром Кулинским, назвав его «русской свиньей», и попытался устроить драку. Позже азербайджанский боец принес извинения Кулинскому, а также отметил, что не хотел обидеть русский народ.

Позднее Федерация бокса России пожизненно отстранила бойца от участия в соревнованиях под эгидой организации.

«Обращаем внимание, что боец Рзаев Джавид Сейид Оглы отстранен от любого участия в спортивных и иных мероприятиях, проходящих под эгидой Федерации бокса России, пожизненно. Правоохранительные органы также продолжают проверку в отношении бойца, в том числе в части возможного участия в экстремистской деятельности», — говорится в сообщении Федерации бокса России в телеграм-канале.