Легенда UFC: хочу в Дагестан, но переживаю за свою безопасность

«Я очень хочу съездить в Дагестан, но я переживаю за безопасность. Но никогда не знаешь, что может случиться. У меня есть приятель, и он сказал, что если что-то и случится, то в городе, а не в горах. И у меня есть этот голод до тренировок с крутыми спортсменами. За время карьеры в ММА я редко отрабатывал другие виды спорта и не тренировался с конкурентами. Но теперь мне до этого нет дела, поэтому я был не против потренироваться хоть с Исламом Махачевым, хоть с Умаром Нурмагомедовым. Они огромные! Мне понравился мой прошлый опыт. До Дагестана я еще не добрался, но, надеюсь, все еще впереди», — сказал Джонсон.