Легенда UFC: хочу в Дагестан, но переживаю за свою безопасность

В беседе с экс-чемпионом UFC в полутяжелом и тяжелом весе Даниэлем Кормье он поделился своими опасениями по поводу безопасности в Дагестане, подчеркнув сильное желание потренироваться с местными бойцами.
Кормье является другом российского бойца Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева. В 2023 году он с их помощью организовал поездку американских детей на тренировочные сборы в Дагестан.
«Я очень хочу съездить в Дагестан, но я переживаю за безопасность. Но никогда не знаешь, что может случиться. У меня есть приятель, и он сказал, что если что-то и случится, то в городе, а не в горах. И у меня есть этот голод до тренировок с крутыми спортсменами. За время карьеры в ММА я редко отрабатывал другие виды спорта и не тренировался с конкурентами. Но теперь мне до этого нет дела, поэтому я был не против потренироваться хоть с Исламом Махачевым, хоть с Умаром Нурмагомедовым. Они огромные! Мне понравился мой прошлый опыт. До Дагестана я еще не добрался, но, надеюсь, все еще впереди», — сказал Джонсон.
Деметриус Джонсон завершил карьеру в ММА в 2024 году. На его счету 30 поединков, в которых он одержал 25 побед при четырех поражениях и одном ничейном исходе.
В 2012 году он Джонсон титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе и лишился чемпионского пояса лишь в 2018 году после 11 защит подряд, проиграв раздельным решением судей Генри Сехудо. В 2014 году в чемпионском поединке он победил дагестанского бойца Али Багаутинова.