Джефф Монсон провел последний поединок в карьере

Соперником Монсона был блогер Максим Щербаков. Соревнование прошло в рамках Кубка Чёрного моря. Противостояние продолжалось все три раунда. Победитель так и не был объявлен.
Он родился в американском городе Сент‑Пол, штат Миннесота, а в 2013 году переехал в Россию. Спустя пять лет он принял решение стать гражданином РФ и отказаться от паспорта США. Затем Монсон решил связать жизнь с политикой. В 2018 году он стал депутатом Совета депутатов городского округа Красногорска от партии «Единая Россия», а в 2022 его избрали в парламент Башкортостана.
Монсон был женат дважды в США. После переезда в Россию Монсон начал отношения с девушкой из Брянска Евгенией. Она занималась собственным бизнесом и в дальнейшем стала пиар-менеджером спортсмена. Изначально пара проживала в Красногорске, а затем влюбленные вместе переехали в Уфу. Избранница подарила Джеффу дочь, которую назвали Есения. В конце 2022 года в семье появился второй ребенок — девочка Наоми. 14 октября 2024 года Монсон женился в четвертый раз — на уроженке Уфы Екатерине. Свадьба прошла по мусульманским традициям.
Монсон завершил карьеру в смешанных единоборствах (ММА). На счету бойца 60 побед, 26 поражений и 2 ничьи. В 2018 году он получил российское гражданство.