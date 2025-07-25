Джефф Монсон провел последний поединок в карьере

Он родился в американском городе Сент‑Пол, штат Миннесота, а в 2013 году переехал в Россию. Спустя пять лет он принял решение стать гражданином РФ и отказаться от паспорта США. Затем Монсон решил связать жизнь с политикой. В 2018 году он стал депутатом Совета депутатов городского округа Красногорска от партии «Единая Россия», а в 2022 его избрали в парламент Башкортостана.