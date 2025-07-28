Жена и сын бойца UFC Рахмонова попали в смертельное ДТП

Последний поединок Шавкат Рахмонов провел в декабре прошлого года против Иэна Гэрри и победил ирландца единогласным решением судей по итогам пяти раундов. В мае казахстанец должен был биться за титул чемпиона UFC в полусреднем весе, но отказался из-за травмы. Профессиональный рекорд Шавката в смешанных единоборствах — 19−0, в UFC у казахстанца семь побед.