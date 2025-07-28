Жена и сын бойца UFC Рахмонова попали в смертельное ДТП

В результате ДТП два человека скончались, двое доставлены в больницу. По данным различных источников, в машине находились жена и сын казахстанского бойца UFC Шавката Рахмонова.
Сообщается, что родственники спортсмена не попали в число погибших — они находятся в больнице в состоянии средней тяжести. Полиция начала досудебное расследование по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух и более лиц. Дополнительные детали не разглашаются.
Последний поединок Шавкат Рахмонов провел в декабре прошлого года против Иэна Гэрри и победил ирландца единогласным решением судей по итогам пяти раундов. В мае казахстанец должен был биться за титул чемпиона UFC в полусреднем весе, но отказался из-за травмы. Профессиональный рекорд Шавката в смешанных единоборствах — 19−0, в UFC у казахстанца семь побед.
На данный момент казахстанец занимает третье место в рейтинге полусреднего дивизиона UFC. Чемпионским поясом владеет австралиец Джек Делла Маддалена. Ожидается, что первую защиту он проведет в бою с россиянином Исламом Махачевым — бывшим обладателем титула в легком весе.