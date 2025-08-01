Шара Буллет сравнил ММА в России и США

«Я всегда мечтал, чтобы в России все развивалось так же, как в Северной Америке. Углубившись, я понял, что у нас пока нет всего этого, в Америке все очень сильно развито: рекламные контракты и так далее. Россия пока не готова выставлять такие ценники. Но я удивлен, ведь Россия — очень богатая страна, одна из могущественных стран». — передает слова Магомедова «Матч ТВ».
«Скоро публика будет готова. И на нас лежит ответственность, чтобы мы как‑то развивали это. Одними из первых были Федор Емельяненко и Олег Тактаров, Хабиб Нурмагомедов очень сильно популяризировал ММА в России. Теперь это лежит на наших плечах, самое главное — давать мотивацию простым детям со двора», — добавил Шара Буллет.
UFC является крупнейшим промоушеном в мире смешанных единоборств. Выступать в лиге — мечта многих спортсменов, в том числе и российских. Пик популярности UFC в нашей стране пришелся на 2018 — 2020 годы. В этот период в промоушене блистал россиянин Хабиб Нурмагомедов.
26 июля в рамках турнира лиги UFC on ABC 9 в столице ОАЭ Абу-Даби Шарабутдин Магомедов провел бой с канадцем Марком-Андре Баррио. Россиянин в том противостоянии одержал победу единогласным решением судей. После боя его госпитализировали из-за повреждения носа.
В профессиональной карьере Магомедова это стало первым поражением: его рекорд в ММА сейчас составляет 15 побед и 1 неудача.