Шара Буллет сравнил ММА в России и США

«Я всегда мечтал, чтобы в России все развивалось так же, как в Северной Америке. Углубившись, я понял, что у нас пока нет всего этого, в Америке все очень сильно развито: рекламные контракты и так далее. Россия пока не готова выставлять такие ценники. Но я удивлен, ведь Россия — очень богатая страна, одна из могущественных стран». — передает слова Магомедова «Матч ТВ».