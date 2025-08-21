Ричмонд
Джон Джонс оценил выступление Чимаева в бою с дю Плесси

17 августа в рамках турнира UFC 319 в Чикаго Чимаев единогласным решением судей победил южноафриканца Дрикуса дю Плесси в бою за пояс в среднем весе.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Календарь боев MMA и все о бойцах

38-летний бывший двойной чемпион UFC в тяжелой (до 120 кг) и полутяжелой (до 93 кг) весовой категории американец Джон Джонс поделился мыслями о выступлении непобежденного чеченца Хамзата Чимаева в поединке с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси из ЮАР.

«Его контроль был выдающимся, просто блестящее выступление. Я уверен, что он многое извлечет из этого доминирующего выступления, и в следующий раз мы, вероятно, увидим, как он добивается большего успеха», — написал Джонс в социальных сетях.

По итогам боя в Чикаго представляющий ОАЭ боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев поднялся с 14-го на четвертое место в рейтинге Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от весовой категории. Первое место в рейтинге P4P занимает чемпион UFC в легком весе испанец Илия Топурия. Вторым идет российский боец Ислам Махачев, третьим — представитель Грузии Мераб Двалишвили, который владеет чемпионским поясом в легчайшем весе.

Чимаеву 31 год. Он одержал 15 побед и не потерпел ни одного поражения в профессиональной карьере.

Узнать больше по теме
Биография Дрикуса Дю Плесси: карьера и личная жизнь бойца UFC
Мир ММА наполнен яркими бойцами. Но чаще всего у каждого из них есть свой определяющий стиль боя и коронные приемы. Пример действующего чемпиона UFC в среднем весе Дрикуса Дю Плесси уникален в этом смысле. Спортсмен запомнился многим именно своей универсальностью и адаптивностью. Биография бойца — в нашем материале.
Читать дальше