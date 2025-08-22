Боец UFC вышел на битву взглядов с флагом России: видео

Павлович и Кортес-Акоста подерутся в главном карде турнира UFC Fight Night 257 в Шанхае, который пройдет в субботу, 23 августа.
Напомним, что сегодня, 22 августа, в России отмечается День государственного флага. Ранее 33-летний россиянин заявил, что также намерен выйти с российским флагом в октагон.
«Конечно, мы привезли с собой российский флаг. Все знали, что у нас будет важный праздник для нашей страны, и для меня как для россиянина это значимый день. Мы росли, зная, что такое Родина, поэтому, конечно, мы будем с флагом», — сказал Павлович на пресс-конференции перед турниром.
Павлович провел 22 поединка в профессиональном ММА, в которых одержал 19 побед (15 — нокаутом) и потерпел три поражения. Он занимает третье место в рейтинге тяжеловесов UFC.
На счету Кортес-Акосты 18 поединков, в которых он одержал 17 побед (9 — нокаутом) при одном поражении. 33-летний американец располагается на шестой строчке в рейтинге тяжелого веса UFC.