Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Звезды UFC раскритиковали судейство титульного боя Чимаева

17 августа в рамках турнира UFC 319 в Чикаго Чимаев единогласным решением судей победил южноафриканца Дрикуса дю Плесси в бою за пояс в среднем весе.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Соцсети

Бойцы UFC, нидерландец Ренье де Риддер и австралиец Роберт Уиттакер раскритиковали судейство в титульном поединке между россиянином Хамзатом Чимаевым и южноафриканцем Дрикусом Дю Плесси. Рефери Марк Годдард несколько раз поднимал участников боя из борьбы в стойку.

«Я думаю, решения рефери неверные в корне. Марк Годдард поднимал парней, это было очень плохо. Я не думаю, что это был хороший план. Хамзат контролировал Дрикуса в борьбе, он осыпал его ударами, пытался провести прием. Судья не должен был вмешиваться», — заявил де Риддер в интервью MMA Fighting.

«Ужасные решения судьи! Он пытался дать Дю Плесси шанс нокаутировать Хамзата. Нельзя так делать! Хамзат контролировал его 22 минуты, а ты поднял их, когда Чимаев был наиболее уставшим. Это неправильно», — сказал Уиттакер.

По итогам боя в Чикаго представляющий ОАЭ боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев поднялся с 14-го на четвертое место в рейтинге Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от весовой категории. Первое место в рейтинге P4P занимает чемпион UFC в легком весе испанец Илия Топурия. Вторым идет российский боец Ислам Махачев, третьим — представитель Грузии Мераб Двалишвили, который владеет чемпионским поясом в легчайшем весе.

Чимаеву 31 год. Он одержал 15 побед и не потерпел ни одного поражения в профессиональной карьере.

Узнать больше по теме
Биография Дрикуса Дю Плесси: карьера и личная жизнь бойца UFC
Мир ММА наполнен яркими бойцами. Но чаще всего у каждого из них есть свой определяющий стиль боя и коронные приемы. Пример действующего чемпиона UFC в среднем весе Дрикуса Дю Плесси уникален в этом смысле. Спортсмен запомнился многим именно своей универсальностью и адаптивностью. Биография бойца — в нашем материале.
Читать дальше