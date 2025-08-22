Звезды UFC раскритиковали судейство титульного боя Чимаева

Бойцы UFC, нидерландец Ренье де Риддер и австралиец Роберт Уиттакер раскритиковали судейство в титульном поединке между россиянином Хамзатом Чимаевым и южноафриканцем Дрикусом Дю Плесси. Рефери Марк Годдард несколько раз поднимал участников боя из борьбы в стойку.
«Я думаю, решения рефери неверные в корне. Марк Годдард поднимал парней, это было очень плохо. Я не думаю, что это был хороший план. Хамзат контролировал Дрикуса в борьбе, он осыпал его ударами, пытался провести прием. Судья не должен был вмешиваться», — заявил де Риддер в интервью MMA Fighting.
«Ужасные решения судьи! Он пытался дать Дю Плесси шанс нокаутировать Хамзата. Нельзя так делать! Хамзат контролировал его 22 минуты, а ты поднял их, когда Чимаев был наиболее уставшим. Это неправильно», — сказал Уиттакер.
По итогам боя в Чикаго представляющий ОАЭ боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев поднялся с 14-го на четвертое место в рейтинге Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от весовой категории. Первое место в рейтинге P4P занимает чемпион UFC в легком весе испанец Илия Топурия. Вторым идет российский боец Ислам Махачев, третьим — представитель Грузии Мераб Двалишвили, который владеет чемпионским поясом в легчайшем весе.
Чимаеву 31 год. Он одержал 15 побед и не потерпел ни одного поражения в профессиональной карьере.