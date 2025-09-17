Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Федор Емельяненко назвал самую значимую победу в карьере

Легендарный российский боец ММА Федор Емельяненко ответил на вопрос о самом значимом поединке в карьере.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: AP 2024

— Какой для вас самый значимый бой в карьере?

— Победа над Антонио Родриго Ногейрой в 2003 году. Я знал, что это сильнейший соперник. Слава Богу, победил и стал номер один по рейтингам в мире. Еще сложным был бой с Мирко Филиповичем. Но на самом деле тяжелее всего не бой, а подготовка: тренировки выжимают досуха, последние недели — это борьба не только физическая, но и духовная. И психологически бывает тяжело. Главное не отчаиваться, а всегда идти вперед, — приводит слова Емельяненко портал oskol.city.

Бой между Емельяненко и Родриго прошел 16 марта 2003 года на турнире PRIDE 25: Body Blow.

Также Емельяненко ответил на вопрос о самом значимом поясе.

— Для меня пояса не значат ничего. И отдал их во Дворец спорта Невского, чтобы дети могли видеть и трогать. Пусть для них это будет стимулом, — добавил спортсмен.


Федор Емельяненко — бывший чемпион организаций Pride, Rings и WAMMA, четырехкратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо. Он провел 48 боев по правилам MMA. На счету спортсмена 40 побед при 7 поражениях. Еще один бой с участием Емельяненко был признан несостоявшимся. Федор завершил карьеру в феврале 2023 года, проиграв в чемпионском бою американцу Райана Бейдеру на турнире Bellator 290 в Лос-Анджелесе.