Федор Емельяненко назвал самую значимую победу в карьере

— Какой для вас самый значимый бой в карьере?
— Победа над Антонио Родриго Ногейрой в 2003 году. Я знал, что это сильнейший соперник. Слава Богу, победил и стал номер один по рейтингам в мире. Еще сложным был бой с Мирко Филиповичем. Но на самом деле тяжелее всего не бой, а подготовка: тренировки выжимают досуха, последние недели — это борьба не только физическая, но и духовная. И психологически бывает тяжело. Главное не отчаиваться, а всегда идти вперед, — приводит слова Емельяненко портал oskol.city.
Бой между Емельяненко и Родриго прошел 16 марта 2003 года на турнире PRIDE 25: Body Blow.
Также Емельяненко ответил на вопрос о самом значимом поясе.
— Для меня пояса не значат ничего. И отдал их во Дворец спорта Невского, чтобы дети могли видеть и трогать. Пусть для них это будет стимулом, — добавил спортсмен.
Федор Емельяненко — бывший чемпион организаций Pride, Rings и WAMMA, четырехкратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо. Он провел 48 боев по правилам MMA. На счету спортсмена 40 побед при 7 поражениях. Еще один бой с участием Емельяненко был признан несостоявшимся. Федор завершил карьеру в феврале 2023 года, проиграв в чемпионском бою американцу Райана Бейдеру на турнире Bellator 290 в Лос-Анджелесе.