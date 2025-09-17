Федор Емельяненко назвал самую значимую победу в карьере

— Победа над Антонио Родриго Ногейрой в 2003 году. Я знал, что это сильнейший соперник. Слава Богу, победил и стал номер один по рейтингам в мире. Еще сложным был бой с Мирко Филиповичем. Но на самом деле тяжелее всего не бой, а подготовка: тренировки выжимают досуха, последние недели — это борьба не только физическая, но и духовная. И психологически бывает тяжело. Главное не отчаиваться, а всегда идти вперед, — приводит слова Емельяненко портал oskol.city.