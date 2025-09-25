Конор Макгрегор за бой в Белом доме получит девятизначную сумму

Макгрегор проиграл три из четырех последних боев в UFC. Последний раз по правилам смешанных единоборств Конор Макгрегор дрался с июля 2021 года, когда на турнире UFC 264 проиграл в первом раунде американцу Дастину Порье, получив травму ноги. Всего на счету Макгрегора 22 победы и шесть поражений.