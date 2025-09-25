Ричмонд
Конор Макгрегор за бой в Белом доме получит девятизначную сумму

Об этом Конор Макгрегор рассказал в социальных сетях.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: AP 2024

37-летний ирландец Конор Макгрегор рассказал, какой гонорар получит за выступление на турнире UFC, который должен пройти в июне 2026 года на территории официальной резиденции президента США — в Белом доме.

«100 миллионов долларов за бой в Белом доме, 100 “золотых виз” США для меня, семьи и друзей. С нетерпением жду возможности снова порадовать бойцовский мир. Удовольствие, которое я никогда не восприму как должное», — написал Макгрегор в социальных сетях.

В июне 2024 года 36‑летний Конор Макгрегор должен был вернуться в UFC, но его бой с американцем Майклом Чендлером был отменен. Ирландец — первый в истории UFC двойной чемпион, владевший одновременно двумя поясами в разных весовых категориях — в полулегком и легком весе.

Макгрегор проиграл три из четырех последних боев в UFC. Последний раз по правилам смешанных единоборств Конор Макгрегор дрался с июля 2021 года, когда на турнире UFC 264 проиграл в первом раунде американцу Дастину Порье, получив травму ноги. Всего на счету Макгрегора 22 победы и шесть поражений.