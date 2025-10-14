Ричмонд
Владимир Минеев назначен вице-президентом Союза ММА России по развитию студенческого спорта

Союз ММА России объявляет о ключевом кадровом назначении. Новым вице-президентом организации по направлению развития студенческого спорта назначен известный российский боец ММА Владимир Минеев.

Календарь боев MMA и все о бойцах

В своей новой должности Владимир будет курировать развитие и популяризацию студенческой лиги ММА в России. Он возглавит работу по интеграции смешанных единоборств в студенческую спортивную среду, организацию турниров среди вузов и выстраивание системы подготовки молодых спортсменов.

Президент Союза ММА России Виктор Федорович Дроздов подчеркнул стратегическую важность этого назначения:

«Развитие студенческого спорта — один из наших ключевых приоритетов. Это фундамент, на котором будет строиться будущее российского ММА. Мы видим огромный потенциал в студенческой среде, и для реализации этих важных задач нам нужен человек с авторитетом, бойцовским характером и серьезным управленческим опытом. Владимир Минеев — идеальная кандидатура. Он не только выдающийся спортсмен, чьё имя мотивирует молодежь, но и опытный организатор, что доказывает его работа на посту исполнительного директора Федерации ММА Ульяновской области. Уверен, его энергия и знания дадут мощный импульс нашему студенческому движению».

Своим назначением Владимир Минеев поделился следующими комментариями:

«Для меня это большая честь и ответственность. Благодарю Союз ММА России за доверие. 10 лет назад мы уже создавали и развивали студенческую лигу ММА, я принимал в этом процессе прямое участие вместе с Кириллом Щитовым, Дмитрием Валерьевичем Кузнецовым и другими коллегами из “Союза ММА России”. Мой долгий спортивный путь в спорте показал мне, как важно получить поддержку в самом начале. У нас сейчас есть возможность проявить себя, показать свою уникальность как для нашей молодёжи, так и для молодёжи со всего мира. Нам не нужно стремиться за рубеж, тем самым осуществляя “утечку” мозгов, мышц и человеческого ресурса. Мы как спортивные функционеры должны сконцентрироваться на том, что у нас в стране должно быть не хуже, чем где-либо за границей. Наша задача дать возможности молодым талантам проявить себя как в любительском, так и в профессиональном спорте. Уверен, сообща, мы можем добиться самых высоких целей».

Справка:

Владимир Минеев — известный российский боец ММА, многократный чемпион мира по кикбоксингу и другим видам единоборств. Является исполнительным директором Ульяновской региональной общественной организации «Федерация смешанных боевых единоборств (ММА) Ульяновской области», что подтверждает его серьезный опыт в спортивном менеджменте и организации мероприятий.