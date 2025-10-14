Владимир Минеев назначен вице-президентом Союза ММА России по развитию студенческого спорта

«Для меня это большая честь и ответственность. Благодарю Союз ММА России за доверие. 10 лет назад мы уже создавали и развивали студенческую лигу ММА, я принимал в этом процессе прямое участие вместе с Кириллом Щитовым, Дмитрием Валерьевичем Кузнецовым и другими коллегами из “Союза ММА России”. Мой долгий спортивный путь в спорте показал мне, как важно получить поддержку в самом начале. У нас сейчас есть возможность проявить себя, показать свою уникальность как для нашей молодёжи, так и для молодёжи со всего мира. Нам не нужно стремиться за рубеж, тем самым осуществляя “утечку” мозгов, мышц и человеческого ресурса. Мы как спортивные функционеры должны сконцентрироваться на том, что у нас в стране должно быть не хуже, чем где-либо за границей. Наша задача дать возможности молодым талантам проявить себя как в любительском, так и в профессиональном спорте. Уверен, сообща, мы можем добиться самых высоких целей».