Махачев назвал следующего соперника после победы над Маддаленой

Российский боец UFC Ислам Махачев рассказал, с кем хочет подраться в случае победы над чемпионом UFC в полусреднем весе, австралийцем Джеком Делла Маддаленой.
«Кто следующий? После Джека, я думаю, будет Камару Усман. У Усмана больше всего защит титула в полусреднем весе. И сейчас он в хорошем положении», — заявил Махачев в интервью Эдину Россу.
Нигериец Камару Усман провел 25 боев в ММА и одержал 21 победу. В последнем поединке он одолел американца Хоакина Бакли единогласным решением судей.
Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о предстоящем поединке за титул UFC в полусреднем весе между Джеком Делла Маддаленой и Исламом Махачевым.
«Ислам — безусловная звезда UFC. Он очень здорово умеет подготавливать себя к таким боям — здесь и сейчас выступать на максимуме. Самое главное, чтобы травм не было. Тогда, конечно, Махачев будет считаться фаворитом и одержит яркую победу на радость всем нам», — передает слова Губерниева «Спорт-Экспресс».
На счету 33-летнего Махачева 28 поединков в профессиональном ММА, в которых он одержал 27 побед (5 — нокаутом) при одном поражении. В октябре 2022 года Махачев завоевал титул чемпиона UFC в легком весе, досрочно победив бразильца Чарльза Оливейры. С тех пор он четырежды успешно защищал чемпионский пояс — последняя защита прошла в январе этого года против бразильца Ренато Мойкано.