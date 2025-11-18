Ричмонд
Царукян и Хукер провели дуэль взглядов перед боем: видео

Первый номер рейтинга UFC в легком весе (до 70 кг) Арман Царукян и его соперник новозеландец Дэн Хукер провели дуэль взглядов перед своим поединком.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Календарь боев MMA и все о бойцах

В ночь на воскресенье, 23 ноября, в столице Катара Дохе состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 265. В главном поединке вечера выступающий под армянским флагом россиянин Арман Царукян встретится с Дэном Хукером из Новой Зеландии. Начало боя ориентировочно запланировано на полночь по московскому времени.

В своем последнем бою, состоявшемся на UFC 305 в августе 2024 года, Хукер победил раздельным судейским решением поляка Матеуша Гамрота. Царукян не выступал с апреля 2024 года, когда на UFC 300 одолел раздельным решением бразильского экс-чемпиона Чарльза Оливейру.

В активе Царукяна в ММА 22 победы и три поражения, у Хукера на профессиональном уровне 24 победы и 12 поражений. Ожидается, что победитель поединка подерется за пояс в легком весе UFC с грузином Илией Топурией, выступающим под флагом Испании.

