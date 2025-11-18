Махачев объяснил, почему хочет провести следующий бой с Усманом

«Между нами нет никакой вражды, никакой неприязни — только спортивное соперничество. Мы делаем это бесплатно в зале каждый день. Теперь же мы выйдем в октагон и будет развлекать толпу — мне это нравится. Если я причиню боль Исламу, он упадет и у меня будет возможность его добить… Разница будет в том, что я не буду добивать его, я не нанесу этот удар», — заявил Усман в интервью ESPN MMA.