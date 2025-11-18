Ричмонд
Махачев объяснил, почему хочет провести следующий бой с Усманом

Российский боец Ислам Махачев ответил, почему хочет провести следующий поединок с бывшим чемпионом UFC в категории до 77 кг нигерийцем Камару Усманом.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: AP 2024

Ислам Махачев считает, что у него нет конкурентов в полусреднем весе.

«В этом весе я могу победить любого соперника так же легко как Маддалену. Я чувствовал себя по-другому — так уверенно, такой силы и кардио у меня еще не было. Готов к любому вызову», — сказал Махачев в интервью YouTube-каналу UFC Eurasia.

Также он ответил, почему хочет провести следующий поединок с бывшим чемпионом UFC в категории до 77 кг нигерийцем Камару Усманом.

«Эти пацаны, которые победили на UFC 322, — Майкл Моралес и Карлос Пратес — для него тоже прогулка. Камару — один из самых сильных бойцов ММА и самое большое имя», — добавил россиянин.

Камару Усман высказался о возможном поединке против нового чемпиона UFC в полусреднем весе, россиянина Ислама Махачева.

«Между нами нет никакой вражды, никакой неприязни — только спортивное соперничество. Мы делаем это бесплатно в зале каждый день. Теперь же мы выйдем в октагон и будет развлекать толпу — мне это нравится. Если я причиню боль Исламу, он упадет и у меня будет возможность его добить… Разница будет в том, что я не буду добивать его, я не нанесу этот удар», — заявил Усман в интервью ESPN MMA.

В ночь на 16 ноября 34-летний Ислам Махачев победил австралийца Джека Делла Маддалену единогласным решением судей на турнире UFC 322. Он завоевал пояс в полусреднем весе, став первым двойным чемпионом UFC из России. После этой победы Махачев вернулся на первое место в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от веса.

Камару Усман провел 25 боев в ММА и одержал 21 победу. На счету Ислама Махачева 28 выигрышей в 29 поединках.

Биография Ислама Махачева: карьера и личная жизнь бойца UFC
Махачев — величайший российский боец смешанных единоборств, ныне выступающий в UFC. Сегодня с этим фактом мало кто может поспорить. Как так получилось при наличии в истории отечественного спорта Хабиба Нурмагомедова и Федора Емельяненко, расскажем в нашей статье. Мы осветим весь спортивный путь бойца и предоставим вашему вниманию полную биографию Ислама Махачева.
