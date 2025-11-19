Махачев высказался о возвращении на первое место в рейтинге UFC

Российский боец UFC Ислам Махачев высказался о своем возвращении на первое место рейтинга промоушена, вне зависимости от весовых категорий.
«Немного перфекционист — люблю, когда все на своих местах», — написал у себя в соцсетях Махачев.
Напомним, 16 ноября Махачев единогласным решением судей одержал победу над австралийцем Джеком Деллу Маддалену и стал чемпионом в полусреднем весе и поднялся на первое место в рейтинге UFC P4P, опередив Илию Топурию.
Россиянин завоевал пояс в полусреднем весе, став первым двойным чемпионом UFC из России. Ранее Махачев был чемпионом в легком весе и оставил пояс ради перехода в другой дивизион. На счету бойца теперь 28 побед и 1 поражение. Сейчас у него серия из 16 побед пордяд.
Махачеву 34 года. Россиянин дебютировал в UFC в 2015 году. В октябре 2022-го стал чемпионом организации в лёгком весе (до 70 кг), «задушив» бразильца Чарльза Оливейру, после чего провел четыре защиты.
Друг Ислама Хабиб Нурмагомедов ранее сообщил, когда чемпион проведет следующий бой.
«Я думаю, что после Рамадана подерется. До Рамадана осталось три месяца. И если драться до Рамадана, то надо уже сейчас готовиться. Так что [Ислам проведет следующий бой] после Рамадана», — сказал Нурмагомедов в беседе с журналистом Адамом Зубайраевым для программы «Хасл Шоу».