Махачев высказался о возвращении на первое место в рейтинге UFC

«Я думаю, что после Рамадана подерется. До Рамадана осталось три месяца. И если драться до Рамадана, то надо уже сейчас готовиться. Так что [Ислам проведет следующий бой] после Рамадана», — сказал Нурмагомедов в беседе с журналистом Адамом Зубайраевым для программы «Хасл Шоу».