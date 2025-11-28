Умар Нурмагомедов узнал имя следующего соперника в UFC

Как сообщает пресс-служба организации, первый номер рейтинга UFC в легчайшей весовой категории Умар Нурмагомедов встретится с бразильским бойцом Дейвесоном Фигередо. Он занимает шестое место в рейтинге UFC. Бой пройдет 25 января.
Также на этом турнире будет проведен поединок за временный титул в легком весе. В бою сойдутся американец Джастин Гейтжи и представитель Англии Пэдди Пимблетт.
Ранее стало известно, что чемпион UFC в легком весе Илия Топурия, представляющий Испанию, не вернется в октагон до весны 2026 года.
Умар Нурмагомедов в последнем поединке на турнире UFC 321 в ОАЭ одержал победу единогласным решением судей над Марио Баутистой из США. Фигередо 12 октября на турнире UFC Fight Night в Бразилии был сильнее американца Монтела Джексона.
29‑летний Нурмагомедов за карьеру в ММА одержал 19 побед и потерпел одно поражение. 37-летний Фигередо одержал 25 побед, потерпел пять поражений и один раз в поединке была зафиксирована ничья.