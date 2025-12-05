Ричмонд
Павел Дуров согласился стать секундантом Хамзата Чимаева в UFC

Российский миллиардер Павел Дуров принял приглашение действующего чемпиона UFC в среднем весе Хамзата Чимаева войти в его команду на следующий бой.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Соцсети

Ранее 31-летний боец обратился к Дурову с предложением присутствовать в его углу на следующем поединке.

«Это будет для меня честью», — ответил Дуров в соцсетях.

В августе этого года на UFC 319 в Чикаго Чимаев единогласным решением судей победил южноафриканца Дрикуса дю Плесси и стал чемпионом UFC в среднем весе. Всего на его счету 15 поединков, в которых он одержал 15 побед (6 — нокаутом).

Ожидается, что первую защиту титула Чимаев проведет после окончания священного месяца Рамадан, который в 2026 году завершится 19 марта.

Чимаев является уроженцем Чеченской республики, однако с 2023 года выступает под флагом ОАЭ. В феврале этого года боец официально стал гражданином страны.

Дуров с 2017 года проживает в Дубае, где расположена штаб-квартира его компании Telegram. В 2021 году он также стал гражданином ОАЭ.

