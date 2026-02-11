Аспиналл перенес операцию на глазах после травмы в бою с Ганом

Напомним, в главном бою вечера на турнире UFC 321 в Абу-Даби британец Том Аспиналл отказался продолжать поединок в первом раунде после тычка пальцем в глаз от француза Сирила Гана. Позднее стало известно, что Аспиналл получил травму мягких тканей глазницы и перелом правой медиальной стенки глазницы.
«После его широко обнародованной травмы глаза экспертная команда Optegra гордится тем, что поддерживала бойца ММА и чемпиона UFC в тяжелом весе Тома Аспиналла. В последние месяцы мы тесно сотрудничали с ним в процессе восстановления. После операции на обоих глазах мы продолжаем путь, чтобы вернуть зрение Тома в боевую форму», — говорится в сообщении клиники, которое опубликовано в соцсетях Аспиналла.
Ранее сообщалось, что Том Аспиналл страдает синдромом Брауна — редкой формой косоглазия, ограничивающей подвижность глазных яблок, а травма обострила заболевание.
Глава UFC Дана Уайт заявил, что промоушен организует бой-реванш между Аспиналлом и Ганом.
На счету 32-летнего Аспиналла 15 побед при трех поражениях за карьеру в ММА. 35-летний Ган имеет в активе 13 побед и два поражения.