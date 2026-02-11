Аспиналл перенес операцию на глазах после травмы в бою с Ганом

«После его широко обнародованной травмы глаза экспертная команда Optegra гордится тем, что поддерживала бойца ММА и чемпиона UFC в тяжелом весе Тома Аспиналла. В последние месяцы мы тесно сотрудничали с ним в процессе восстановления. После операции на обоих глазах мы продолжаем путь, чтобы вернуть зрение Тома в боевую форму», — говорится в сообщении клиники, которое опубликовано в соцсетях Аспиналла.