Топурия: Махачев снялся с боя в Белом доме за день до дедлайна

Грузинский боец, чемпион UFC в легком весе Илия Топурия сообщил о срыве титульного поединка против россиянина Ислама Махачева на турнире UFC в Белом доме.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

На турнире в Белом доме 15 июня 2026 году подерутся грузин Илия Топурия и американец Джастин Гэтжи. Топурия написал в социальных сетях, что Махачев отказался от боя из-за травмы.

«Снова Ислам находит оправдание. На сей раз это травма. Я всегда знал, что буду частью турнира в Белом доме. Даже когда UFC как-то сказали мне, что не рассчитывают на мое участие в этом турнире, я знал, что это часть переговоров. Когда они наконец сказали мне, что я буду в карде турнира в Белом доме, то они упомянули Ислама. И я, не колеблясь ни секунды, принял этот бой. Хотя бой официально не был подтвержден, кард турнира в Белом доме должны были объявить на следующий день. Но когда я проснулся, я узнал, что Ислам получил травму», — написал Топурия.

«И тогда возник Джастин Гейджи. И снова кто-то будет платить за бегство Ислама. Оба его менеджера — сучки, уродливые, как черти. Джастин, увидимся в Белом доме. Я не тот, кто унижает людей. Все будет быстро. Когда ты очнешься, все уже будет кончено», — добавил чемпион UFC в легком весе.

При этом глава UFC Дана Уайт ранее заявил, что кандидатура Ислама Махачева не рассматривалась для боев на турнире в Белом доме. В начале марта стало известно о том, что Махачев проведет свой следующий бой против Майкла Моралеса. Поединок пройдет в рамках Международной недели боев в Лас-Вегасе, оппоненты выйдут в октагон 12 июля.

34-летний Махачев поднялся в полусредний вес после нескольких лет доминирования в легком весе (до 70,3 кг), где он сумел стать чемпионом UFC, одолев Джека Делла Маддалену. Также он поставил рекорд по количеству защит титула в данной весовой категории — четыре успешных защиты подряд. Махачеву пришлось отказаться от чемпионского пояса в легком весе, чтобы подняться в полусредний.

До Махачева никому из российских бойцов в UFC не удавалось завоевать чемпионские титулы в двух весовых категориях.

