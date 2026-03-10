Топурия: Махачев снялся с боя в Белом доме за день до дедлайна

«Снова Ислам находит оправдание. На сей раз это травма. Я всегда знал, что буду частью турнира в Белом доме. Даже когда UFC как-то сказали мне, что не рассчитывают на мое участие в этом турнире, я знал, что это часть переговоров. Когда они наконец сказали мне, что я буду в карде турнира в Белом доме, то они упомянули Ислама. И я, не колеблясь ни секунды, принял этот бой. Хотя бой официально не был подтвержден, кард турнира в Белом доме должны были объявить на следующий день. Но когда я проснулся, я узнал, что Ислам получил травму», — написал Топурия.